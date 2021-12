Omikron: Studie aus Südafrika zeigt milden Verlauf

Nach Auswertung von bis Ende November vorliegenden Daten ergibt sich demnach ein bis zu 80 Prozent geringeres Risiko, zur Behandlung ins Krankenhaus zu müssen.

"Die sehr ermutigenden Daten deuten stark auf eine geringere Schwere der Omikron-Infektionswelle hin", sagte Cheryl Cohen von Südafrikas Nationalem Institut für übertragbare Krankheiten gestern. Sie warnte jedoch, dass es sich noch um relativ frühe Daten handle und weitere Studien nötig seien.

Infektionszahlen gehen zurück

Unterdessen melden die südafrikanischen Behörden einen signifikanten Rückgang der täglichen Corona-Infektionen: Vergangenen Donnerstag wurde mit 27.000 Fällen ein neuer Höchststand gemeldet, am Dienstag waren es nur noch 15.400. "Es war eine kurze Welle, und die gute Nachricht ist, dass sie in Bezug auf Krankenhausaufenthalte und Todesfälle nicht sehr schwerwiegend war", sagte Marta Nunes, leitende Forscherin in der Abteilung für Impfstoffe und Infektionskrankheiten an der Uni Witwatersrand in Johannesburg.

In Südafrika dominiert Omikron bereits seit längerem, in Johannesburg und Pretoria entfallen 80 Prozent der Fälle auf die Mutation.