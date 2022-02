Omikron-Angst schwindet: Immer mehr Länder lockern

Frankreich beendet beispielsweise nach den Winterferien, die je nach Region zwischen 20. Februar und 6. März enden, die Maskenpflicht im Turnunterricht. Zudem dürfen sich wieder Kinder aus verschiedenen Klassen in der Schule begegnen.

Für Kontaktfälle an Schulen ist künftig nur noch ein einziger Selbsttest erforderlich, nicht wie bisher drei innerhalb von fünf Tagen. Auch die schriftliche Erklärung der Eltern zum Testergebnis entfällt. "Die Lage an den Schulen ist besser als erwartet", sagte Bildungsminister Jean-Michel Blanquer am Freitag. Am 25. Jänner habe es einen Höhepunkt mit 167.000 Fällen an Schulen an einem Tag gegeben. Am Donnerstag seien es nur 12.500 Fälle gewesen.

In Frankreich ist die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von knapp unter 4000 auf 2200 innerhalb nur einer Woche gesunken. In Paris liegt die Inzidenz inzwischen unter 1300. Innerhalb einer Woche wurde ein Rückgang von 37 Prozent der Infektionen verzeichnet.

Die Masken sind auch in Italien gefallen – im Freien: Seit Freitag ist sie nur noch bei Menschenansammlungen zu tragen. Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Innenräumen soll am 31. März auslaufen.

Mit 2G-Nachweis in die Disco

Auch die Nachtklubs dürfen in Italien seit Freitag wieder öffnen, nachdem sie im Dezember wieder geschlossen worden waren. Nachtschwärmer müssen einen Impf- oder Genesenen-Nachweis (2G) vorlegen. Für den Zugang zu den meisten öffentlichen Einrichtungen – von Cafés, Restaurants bis hin zum Postamt – ist der grüne Pass erforderlich. "Die Pandemie ist in der Endphase, die Situation ist wieder unter Kontrolle. Die Kurve der Ansteckungen geht massiv nach unten", sagte Tourismusminister Massimo Garavaglia.

Anfang Jänner wurden in Italien täglich mehr als 220.000 Corona-Infektionen registriert. Seitdem hat sich die Zahl mehr als halbiert. Zudem sind mehr als 91 Prozent der über Zwölfjährigen mindestens einmal geimpft.

EU-Gesundheitsminister warnen

Auf die Euphoriebremse steigen jedoch die EU-Gesundheitsminister, die sich diese Woche in der französischen Stadt Grenoble trafen: "Es ist zu früh, um die Pandemie wie eine Endemie zu betrachten", sagte etwa der französische Gesundheitsminister Olivier Veran am Donnerstagabend.

Auch die Gesundheitskommissarin der Europäischen Union, Stella Kyriakides, betonte, die Pandemie sei noch nicht vorbei. Sie habe gezeigt, dass es "viele Drehungen und Wendungen" gebe. "Wir blicken mit Optimismus in die Zukunft, bleiben aber realistisch und müssen vorbereitet sein, um Varianten entgegenzutreten", sagte Kyriakides. Sie verwies zugleich auf die weiterhin hohe Bedeutung von Corona-Impfungen.