Olympia-Attentat: Herzog kommt zu Gedenkfeier

Der israelische Präsident Yitzhak Herzog reist am Sonntag zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Deutschland. Der 61-Jährige komme auf Einladung seines deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier. Am Montag nimmt Herzog demnach an der Gedenkveranstaltung für die israelischen Opfer des Olympia-Attentats 1972 in München teil. Ermöglicht wurde seine Teilnahme durch eine Einigung zwischen der Bundesregierung und den elf Familien der Hinterbliebenen.

Kurz vor dem 50. Jahrestag des Olympia-Attentats 1972, bei dem elf Mitglieder des israelischen Teams und ein Polizist getötet worden waren, hatten die deutsche Bundesregierung und die Angehörigen der Opfer am Mittwoch eine Einigung über Entschädigungszahlungen erzielt. Die Vereinbarung enthalte nicht nur materielle und immaterielle Anerkennungsleistungen. "Ebenso wichtig ist den Angehörigen die Aufarbeitung des damaligen Geschehens – jetzt unter Offenlegung aller Quellen", sagte der frühere Innenminister Gerhart Baum. Der Jurist hatte zusammen mit Kollegen einer Anwaltskanzlei die Hinterbliebenen vertreten.

Wie die Deutsche Presse-Agentur ergänzend aus deutschen Regierungskreisen erfuhr, war zuletzt eine Entschädigungssumme von 28 Millionen Euro im Gespräch gewesen.