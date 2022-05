Olaf Scholz: "Übereiltes Agieren ist mir suspekt"

"Ich treffe meine Entscheidungen schnell – und abgestimmt mit unseren Verbündeten. Übereiltes Agieren und deutsche Alleingänge sind mir suspekt", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag".

CDU-Chef Friedrich Merz (er will heute nach Kiew reisen) hatte Scholz diese Woche mit Blick auf deutsche Waffenlieferungen Ängstlichkeit und Zaudern vorgehalten. Auch der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk nannte Scholz’ Politik träge. "Olaf Scholz macht es wohl wie Angela Merkel: erst mal abwarten, zuschauen und irgendwann später entscheiden – oder auch nicht. Was fehlt, sind Fantasie und Mut", sagte er der "Bild am Sonntag".

"Wir werden die Ukraine weiter unterstützen, mit Geld, mit humanitärer Hilfe, aber auch das muss gesagt werden: Wir werden sie unterstützen, dass sie sich verteidigen kann, mit Waffenlieferungen, wie viele andere Länder in Europa das auch machen", sagte Scholz gestern bei einer DGB-Kundgebung zum Tag der Arbeit in Düsseldorf.