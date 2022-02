Olaf Scholz: Gespräche im Normandie-Format "unverändert wichtig"

Russland ist nach Angaben des Kremls bereit zu einem Krisengipfel unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs. Ein hypothetischer Gipfel im Vierer-Format der Normandie-Gruppe (Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine) könne sich um eine gewaltfreie Lösung des Konflikts drehen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge gestern in Moskau.

Themen bei diesem Vierertreffen könnten ein Verzicht der Ukraine auf militärische Aktionen und Russlands Forderungen nach Sicherheitsgarantien sein, sagte der Kreml-Sprecher. Russland will eine mögliche Aufnahme der Ukraine in die NATO verhindern, weil es sich dadurch in seiner Sicherheit bedroht sieht. Bemerkenswert ist, dass der Kreml bisher immer wieder gesagt hatte, es gebe keinen Grund für ein Normandie-Treffen.

Benannt ist das im Juni 2014 ins Leben gerufene Format auf Regierungs- und Außenministerebene nach der Region in Frankreich, wo die Vierer-Gruppe die Verhandlungen zur Lösung des Konflikts beschlossen hatte.

"Die Lage bleibt ja ernst"

Der Friedensplan für die Ostukraine hingegen sei jetzt nicht mehr aktuell, sagte Peskow. Zugleich sprach sich der Sprecher von Wladimir Putin auch für eine Fortsetzung der diplomatischen Beziehungen mit der Ukraine aus.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte gestern nach einem Treffen mit seinem irischen Amtskollegen Micheal Martin, dass das Normandie-Format "unverändert wichtig" sei. Er habe mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sehr sorgfältig besprochen, "dass wir die Plattform auch weiter nutzen wollen".

Auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei dies abgestimmt: "Wir arbeiten jetzt daran, einen Weg zu suchen, wie wir in der schwierigen Situation darauf aufbauen können, dass es das gibt als Gesprächsformat", sagte Scholz. "Die Lage bleibt ja ernst."