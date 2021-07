Ohne Glaubwürdigkeit wird es nichts mit dem Kanzleramt

Aller schlechten Dinge sind drei. So schaut es jedenfalls derzeit für die grüne deutsche Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock aus. Hatte die 40-Jährige erst verspätet Nebeneinkünfte an die Bundestagsverwaltung gemeldet, folgten kurz darauf auch noch falsche Angaben im Lebenslauf zu Mitgliedschaften in Organisationen. "Das war Mist", entschuldigte sich die Kandidatin für ihre, wie es Wohlgesonnene nennen, Ungenauigkeiten.