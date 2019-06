Ohne Einigung in Klimafragen droht G20-Gipfel in Osaka zu scheitern

"Wir wollen hier nicht unsere Meinungsverschiedenheiten betonen, sondern unsere Gemeinsamkeiten, um konkrete Lösungen zu finden." Mit diesem gut gemeinten Ansatz für einen harmonischen Gipfel empfing Japans Ministerpräsident Shinzo Abe gestern für zwei Tage die Mächtigen der Welt beim G20-Gipfel in Osaka. Die Themen, mit denen sich die Staats- und Regierungschefs auseinandersetzten, hatten es in sich: der Handelsstreit USA – China, die Kriegsgefahr in der Golfregion und die Klimakrise.

Den ersten Schlagabtausch lieferten sich überraschenderweise nicht US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin. Letzteren knöpfte sich die britische (Noch-)Premierministerin Theresa May vor. Sie forderte ihn eindringlich zur Beendigung von "verantwortungslosen und destabilisierenden" Aktivitäten auf.

May forderte zudem, die Verdächtigen im Falle des in Salisbury vergifteten früheren russischen Doppelspions Sergej Skripal müssten zur Verantwortung gezogen werden. London habe unwiderlegbare Beweise, dass Moskau hinter dem Attentat stecke. Russland weist dagegen jede Verantwortung von sich. Putin habe May entsprechend geantwortet, sagte sein Sprecher Dmitri Peskow.

> Video: Bereits der letztjährige Gipfel von Argentinien war von klimapolitischen Differenzen geprägt. ZIB-Außenpolitikchef Andreas Pfeifer analysiert.

Russlands Präsident hatte sich zuvor in einem Interview der "Financial Times" zur Frage geäußert, ob der Anschlag nicht ein Zeichen für jeden Verräter Russlands gewesen sei. "Grundsätzlich ist Verrat das größte Verbrechen, das es auf der Erde geben kann, und Verräter müssen bestraft werden", sagte Putin einer vom Kreml veröffentlichten Mitschrift zufolge. Damit meine er nicht, dass jemand auf eine Weise bestraft werden solle wie in Salisbury. Skripal sei zudem bereits in Russland mit einer Haftstrafe belangt worden.

Merkels "Kardinalfehler"

In dem Interview hatte Putin die Entscheidung der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, mehr als eine Million Flüchtlinge aufzunehmen, als "Kardinalfehler" bezeichnet und die "liberale Idee" als "im Konflikt stehend mit dem, was die Menschen weltweit wollten".

Diese Äußerung konterte EU-Ratspräsident Donald Tusk: "Wer auch immer behauptet, dass die liberale Demokratie überholt ist, behauptet auch, dass Freiheiten überholt sind, dass Rechtsstaatlichkeit überholt ist und dass Menschenrechte überholt sind." Wirklich obsolet seien dagegen "Autoritarismus, Personenkult" und "die Herrschaft von Oligarchen, auch wenn sie manchmal effektiv erscheinen", so Tusk.

US-Präsident Trump hatte schon vor seiner Anreise zum Rundumschlag ausgeholt. Er kritisierte Gastgeber Japan wegen militärischer Schwäche, Deutschland wegen eines zu niedrigen Wehretats, China wegen seiner Handelspraktiken und Indien wegen zu hoher Zölle. Das saß. Auch wenn er nach seiner Landung in Osaka auf Charme-Modus umstellte und Angela Merkel als "fantastische Frau" umschmeichelte – hinter den Kulissen wurde mit harten Bandagen gekämpft.

Besonders hart bei der Klimapolitik, in der die USA einen Sonderweg verfolgen. Genau wegen dieser Differenzen droht der Gipfel auch zu scheitern. Die Europäische Union machte schon zum Auftakt der Beratungen deutlich, dass sie keine Abschlusserklärung mittragen werde, die einen Rückschritt gegenüber früheren Gipfeln bedeutet. Die Gruppe der Gegner strenger Klimaschutzziele wächst aber. Neben den USA gehören Brasilien, die Türkei, Saudi-Arabien und Australien dazu.

Erstmals keine Gipfelerklärung?

Differenzen gibt es auch beim Freihandel und der Frage, welches Gewicht internationale Regeln und Institutionen künftig haben sollen. Auch hier ist es vor allem Trump mit seiner an nationalen Interessen ausgerichteten Politik, der mit den Europäern und anderen in der G20 über Kreuz liegt. Sollte die Gipfelerklärung scheitern, wäre es das erste Mal seit Beginn der Treffen der Staats- und Regierungschefs 2008. Die Verhandlungen sollen bis heue Nachmittag dauern.

