Ogan nennt Bedingungen für eine Wahlempfehlung

In der ersten Runde der türkischen Präsidentenwahl ist Sinan Ogan als Drittplatzierter ausgeschieden (die OÖN berichteten), doch seine Stimmen sind hart umkämpft: 5,2 Prozent erreichte der Ultranationalist Ogan, entscheidend wird dieses Wählerpotenzial in der Stichwahl am 28. Mai zwischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu sein.

Eine Wahlempfehlung für einen der beiden Kontrahenten hat Ogan bisher nicht abgegeben: Er knüpft eine solche an "Zugeständnisse". Der Rechtsaußen-Kandidat wolle etwa eine Zusicherung, dass "Syrer und alle anderen Flüchtlinge" die Türkei verlassen werden und eine zum "Kampf gegen den Terrorismus", sagte Ogan am Montag in Ankara. Das hatte er auch am Montag als "rote Linie" genannt sowie einen "Verzicht auf Zugeständnisse für Kurden". Ein derartiges Zugeständnis an Ogan könnte vor allem Kilicdaroglu schaden.

Für die Stichwahl hat der Koordinator der Wahlbeobachtermissionen von OSZE und Europarat größere Chancengleichheit angemahnt. Es dürfe nicht der Fehler wiederholt werden, dass die Regierungsseite eindeutig in den Medien bevorzugt werde, sagte der Deutsche Michael Link. Die Wahlen fanden unter sehr ungleichen Voraussetzungen statt: Erdogan und seine AKP kontrollieren die meisten Medien im Land, Erdogans positive Präsenz sei "überragend" gewesen.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Erdogan kam in Linz auf 74 Prozent LINZ. In fast keinem anderen europäischen Land bekam Erdogan derart viele Stimmen wie in Österreich. Beinahe 72 Prozent stimmten für den Autokraten. Erdogan kam in Linz auf 74 Prozent

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper