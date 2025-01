Offizielles Präsidenten-Porträt: Donald Trump stellt Polizeifoto nach

Gesenkter Kopf, starre Miene, eine gehobenen Augenbraue und ernster Ausdruck: Das Team des designierten US-Präsidenten hat das Bild für Trumps zweite Amtszeit veröffentlicht, bevor er am Montag (20. Januar) vereidigt wird. Das neue offizielle Porträt des 78-Jährigen hat große Ähnlichkeit mit seinem Polizeifoto ("Mugshot") aus dem August 2023. Das Bild entstand, nachdem ein Gericht in Georgia Anklage gegen ihn und 18 weitere Personen erhoben hatte. Der Vorwurf: angebliche Versuche, das Wahlergebnis von 2020 zu manipulieren.

Der "Mugshot" (2023):

Berühmtes Polizeifoto: Donald Trump im August 2024 Bild: - (APA/AFP/FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE/-)

Am Montag wird Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. In Washington laufen die Vorbereitungen für die Amtseinführung auf Hochtouren. In der Hauptstadt werden Hunderttausende Schaulustige erwartet. Tausende zusätzliche Sicherheitskräfte sind wegen der sogenannten Inauguration im Einsatz. Es ist Trumps zweite Amtszeit nach 2017 bis Anfang 2021. Unterbrochen wurde seine Ära im Weißen Haus von Joe Biden. Der Demokrat hatte die Wahl im November 2020 gewonnen und so eine direkte Fortsetzung der Präsidentschaft Trumps durchkreuzt.

