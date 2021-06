New York entscheidet heute bei den Vorwahlen der Demokraten de facto, wer Bill de Blasio im Bürgermeisteramt beerben soll. Den Wählern fällt es schwer, sich zu entscheiden. Im "Big Apple" könnte bald ein ehemaliger schwarzer Cop, die erste Frau oder der erste Nachkomme asiatischer Einwanderer in die "Gracie Mansion" einziehen. So heißt die Residenz des Bürgermeisters von New York, in der zurzeit noch Bill de Blasio lebt, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren darf.