Österreichs Kampf gegen die europäischen Atommühlen

"Ich bin nicht naiv", sagt Europaministerin Karoline Edtstadler. Selbstverständlich weiß die Europaministerin (ÖVP), dass die Mehrheit der EU-Staaten für die Atomkraft eintritt. Nicht alle Mitglieder der Union haben Wasser im Überfluss, um Strom zu erzeugen. Kaum ein Land sagt so dezidiert wie Österreich "Atomkraft? Nein danke". Die EU-Staaten sind frei, ihren Energiemix zu wählen. Einige setzen massiv auf Kernenergie, Frankreich vor allem. Dass aber Nuklearenergie unter dem Deckmantel des Klimaschutzes im Rahmen der EU-Taxonomie für private Investoren "als zukunftsfähige Technologie" ausgewiesen werden soll, "ist ein falsches Signal", betont Edtstadler.

Sie hat das in den vergangenen beiden Tagen auch in Paris deutlich gemacht – am Freitag in einem "sehr guten Gespräch" mit ihrem französischen Amtskollegen, Europaminister Clement Beaune, tags zuvor gegenüber der für Industrie zuständigen Staatssekretärin Agnes Pannier-Runacher und Wirtschaftsstaatssekretär Cedric O. Edtstadler will "eine Lösung" finden. Pannier-Runacher reagierte kühl. Die Lösung gebe es schon, sagte sie: "Die europäische Kommission hat einen Kompromiss erzielt." Die Industriepolitikerin verweist auf jenen Vorschlag, den die Brüsseler Behörde am Silvestertag veröffentlichte. Monatelang hatten Ursula von der Leyen und ihre Kommission die Entscheidung vor sich hergeschoben. Um dann, kurz vor Ablauf des alten Jahres, ein grünes Label für AKW vorzuschlagen: Die Anlagen müssen neuesten Standards entsprechen, bis 2045 eine Baugenehmigung erhalten und einen konkreten Plan für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle bis 2050 vorsehen. Außerdem soll es auch noch grünes Licht für Gaskraftwerke als "Übergangstechnologie" geben. Das sieht nach einem glatten Sieg des französischen Präsidenten Macron aus. Den kann er im Wahlkampf gut gebrauchen. So ablehnend die Österreicher der Kernenergie gegenüberstehen, so stolz sind die Franzosen auf ihren Status als Atommacht. Nach dem Brexit ist Frankreich der einzige EU-Staat mit Nuklearwaffen.

Österreich, Dänemark, Deutschland, Luxemburg und Portugal wehren sich seit Monaten gegen die Einstufung von Atomkraft als nachhaltig. Am Freitag endete die Frist, in der die EU-Staaten Stellungnahmen zum Taxonomie-Entwurf abgeben konnten. Danach will die Behörde die endgültige Formulierung verabschieden. Mitgliedsstaaten und Parlament haben dann nochmals zwei Monate Zeit für Einwände. Tritt das Gesetz in Kraft, hat Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) eine Klage vor dem EuGH angekündigt. Edtstadler hofft, den Konflikt noch lösen zu können.

Doch um die Taxonomie auszuhebeln, müssten im Rat der EU-Minister 20 Mitgliedsstaaten, die 65 Prozent der Bevölkerung repräsentieren, dagegenstimmen. Im Parlament wäre eine einfache Mehrheit nötig. Diese Hürden sind kaum zu nehmen.