Österreich will keine Ukrainer am Leopard ausbilden

Dies bekräftigte gestern Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) gegenüber dem Ö1-Morgenjournal. Es sei die "souveräne Entscheidung eines jeden Staates, im Rahmen seiner Gesetze die Ukraine zu unterstützen", so Tanner.

Der Völkerrechtler Ralph Janik betonte in diesem Zusammenhang, dass die Neutralität Österreichs grundsätzlich einer solchen Ausbildung nicht im Wege stehen würde. Es gebe nämlich diesbezüglich seit Oktober einen Beschluss des EU-Rates, hinter den die österreichische Neutralität zurücktrete, so Janik. Zudem würden an den österreichischen Leopard-2-Panzern schon jetzt auch fremde Soldaten ausgebildet, etwa aus den NATO-Staaten Ungarn und Tschechien, heißt es aus dem Bundesheer.

Wenn man nun ukrainische Soldaten nicht ausbilde, dann "macht man es aus politischen Gründen", sagte Völkerrechtler Janik in Anspielung auf die heikle innenpolitische Diskussion über die Neutralität. Das neutrale Irland etwa bildet ukrainische Soldaten bei der Entminung aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper