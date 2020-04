Österreich unterstützt WHO mit zwei Millionen Euro

Dabei soll eine Million für Afrika sowie eine für den Nahen und Mittleren Osten verwendet werden, hieß es am Donnerstag aus dem Außenministerium. Zudem werden die Länder des Westbalkan unter anderem mit Decken, Zelten, Hygieneartikeln und Desinfektionsmitteln unterstützt.

"Risiko minimieren"

Diese Warenlieferungen nach Bosnien-Herzegowina, Serbien, Nordmazedonien, Montenegro, Kroatien, Moldawien und Albanien sollen in den nächsten Tagen erfolgen. Außerdem werde die ADA (Austrian Development Agency) ihre Arbeit, die sich vor allem der Gesundheits- und Wasserversorgung sowie Hygienemaßnahmen widmet, fortsetzen, um die Kapazitäten und Resilienz an Ort und Stelle zu erhöhen.

"Damit wir in Österreich und Europa zu einer gewissen Normalität zurückkehren können, muss das Coronavirus global besiegt werden", betonte Außenminister Alexander Schallenberg. "Das Risiko einer importierten neuen Welle können wir nur minimieren, wenn Covid-19 auch bei unseren Partnern und Nachbarn unter Kontrolle ist."

"Wichtig und richtig"

Die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, hat am Donnerstag die Bedeutung internationaler Kooperation unterstrichen und den Koalitionsbeschluss, die WHO zu unterstützen, gelobt. Es sei "wichtig und richtig, dass Österreich hier aktiv ist, die zwei Millionen für die WHO sind daher ein wichtiger erster Beitrag", sagte sie.

Weitere Schritte müssten nun folgen. Gerade im Gesundheitswesen sei Kooperation der Schlüssel zum Erfolg, meinte Ernst-Dziedzic. "Wir sehen das anders als beispielsweise die Trump-Administration in den USA", betonte sie.