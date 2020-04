Österreich sucht Kontakt mit Corona-Musterschülern

Am heutigen Freitag konferierte er per Videokonferenz mit seinen Amtskollegen aus Neuseeland, Australien, Israel, Dänemark, Griechenland und Tschechien. Im Vergleich zu diesen sechs Staaten hat Österreich teilweise noch Luft nach oben. Einzig Dänemark hat eine höhere Zahl an Coronatoten gemessen an der Bevölkerung, in absoluten Zahlen liegt die Alpenrepublik sowohl bei den Infektionen als auch bei den Toten deutlich vorne. Freilich haben die einzelnen Staaten durchaus unterschiedliche Voraussetzungen, weil es weitab von den Corona-Hotspots liegenden Inselnationen wie Neuseeland oder Australien leichter gelingt, das Land vor dem unerwünschten Virus abzuschotten. Gemeinsam ist den sechs Staaten, dass sie sehr früh auf Abschottung gesetzt haben. Ein Überblick zur Entwicklung und aktuellen Situation:

NEUSEELAND

1.456 Fälle, 17 Tote (drei pro Million Einwohner). In dem Fünf-Millionen-Einwohner-Land wächst die Zahl der Neuinfektionen bereits seit dem 19. April nur noch einstellig. Das sozialdemokratisch-rechtspopulistische Kabinett unter Führung von Premierministerin Jacinda Ardern reagierte wegen der Nähe zu Asien schon sehr früh auf die Krise. Bereits am 3. Februar wurde eine Einreisesperre für China verhängt. Den ersten Fall verbuchte das Land am 28. Februar. Es handelte sich um eine Bali-Urlauberin, die zuvor auch im Iran gewesen war. Bereits nach 205 bestätigten Fällen verhängte die Regierung am 25. März den Lockdown, am kommenden Montag soll der erste Lockerungsschritt erfolgen.

AUSTRALIEN

6.661 Fälle, 76 Tote (drei pro Million Einwohner). Das 25-Millionen-Land war ebenfalls auf gutem Weg, das Coronavirus zu unterdrücken, doch am gestrigen Donnerstag kam ein massiver Rückschlag mit 114 Neuinfektionen laut der US-Universität Johns Hopkins. Der erste bestätigte Fall war am 25. Jänner ein Rückkehrer aus Wuhan. Australien machte bereits am 1. Februar die Grenzen für China dicht, einen Monat später für den Iran und am 20. März dann für alle Länder. Zum Lockdown kam es vergleichsweise spät. Am 23. März wurden Geschäftsschließungen verhängt, am 31. März striktere Maßnahmen für den besonders betroffenen Staat New South Wales verhängt. Schulschließungen gab es keine, nur eine Empfehlung an die Eltern, ihre Kinder zuhause zu lassen. Die Strände des sportbegeisterten Landes blieben noch bis 10. April offen. Die konservative Regierung von Ministerpräsident Scott Morrison setzt auf Infizierten-Tracking mittels App.

ISRAEL

14.803 Fälle, 193 Tote (22 pro Million Einwohner). Das 8,8-Millionen-Einwohner-Land hat derzeit einiges damit zu tun, den Deckel auf dem Coronatopf zu halten. Obwohl bereits am 18. März ein Lockdown beschlossen wurde, kommen täglich rund 200 Infektionen hinzu, jüngst sogar mit steigender Tendenz. Am Mittwoch wurden 556 neue Coronafälle bestätigt, am Donnerstag 305. Der erste Fall war am 21. Februar eine Touristin vom Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" gewesen. Am gleichen Tag wurde eine Quarantäneregelung für ausländische Reisende, zunächst aus Südkorea und Japan, verhängt. Ab 4. März mussten auch Einreisende aus einigen europäischen Ländern, darunter Österreich, in 14-tägige Heimquarantäne nach der Einreise. Diese Maßnahme sorgte damals international für viel Aufsehen, weil die betroffenen Länder zu diesem Zeitpunkt selbst noch von solchen Maßnahmen entfernt waren. Israel setzt massiv auf Tracking von Infizierten und setzt dafür auch den Geheimdienst ein. Probleme hat das vom konservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu regierte Land vor allem mit der ultraorthodoxen jüdischen Community, in der sich die Abstandsregeln schwer durchsetzen lassen.

DÄNEMARK

8.271 Fälle, 394 Tote (68 pro Million). Das 5,8-Millionen-Einwohner-Land hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen nach dem Höchststand am 7. April (391) schnell in den Bereich von rund 200 pro Tag senken können, in dem er sich nun seit zwei Wochen bewegt. Dänemark verbuchte am 27. Februar seinen ersten Fall, ein von den Skiferien in der Lombardei zurückgekehrter Mann. Dänemark reagierte umgehend und zählte so zu den ersten europäischen Staaten, die strikte Corona-Maßnahmen nach innen und außen setzten. So wurden bereits am 6. März alle Großveranstaltungen abgesagt, am 13. März alle Schulen und tags darauf die Grenzen geschlossen. Mit der jüngsten Stabilisierung der Fälle ist die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Fredriksen so zufrieden, dass sie sogar eine frühere Öffnung von Wirtschaftsbereichen erwägt. Anders als andere Staaten öffnete das skandinavische Land zuerst den Bildungsbereich wieder. Seit dieser Woche sind die Volksschulen und Kindergärten wieder geöffnet.

GRIECHENLAND

2.463 Fälle, 127 Tote (12 pro Million). Das 10,7-Millionen-Einwohner-Land musste am Dienstag einen Coronaschock hinnehmen, als in einer Flüchtlingsunterkunft auf dem Peloponnes 150 asymptomatische Fälle bestätigt wurden. Bis dahin war das Land dank drastischer Eindämmungsmaßnahmen auf gutem Weg gewesen, die Zahl der Neuinfektionen pro Tag lag im niederen zweistelligen Bereich. Der erste Fall war am 26. Februar eine Frau, die sich zuvor in Norditalien aufgehalten hatte. Die konservative Regierung von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis reagierte prompt und sagte die für den folgenden Tag geplanten Karnevalsveranstaltungen samt und sonders ab. Anfang März kamen dann Schulschließungen und die Absage von Kulturveranstaltungen hinzu. Die geltenden Beschränkungen wurden erst am Donnerstag bis 4. Mai verlängert.

TSCHECHIEN

7.187 Fälle, 210 Tote (20 pro Million). Im 10,6-Millionen-Einwohner-Land ist die Zahl der Neuinfektionen nach einem Höchststand am 4. April (381) deutlich zurückgegangen, allerdings mit Ausschlägen. Am gestrigen Donnerstag waren es laut Johns-Hopkins-Universität 55 Infektionen. Tschechien reagierte ebenfalls frühzeitig auf die Ausbreitung der Pandemie in anderen Länder. So wurden die Flüge aus China am 9. Februar eingestellt. Erst am 1. März wurden die ersten Fälle im Land bestätigt, die allesamt im Zusammenhang mit Norditalien standen. Am 5. März wurden Flüge aus Italien abgesagt, am 7. März Gesundheitschecks an den Grenzen eingeführt, am 11. März die Schulen geschlossen. Die vom Liberalpopulisten Andrej Babis geführte Koalitionsregierung setzt auf die Auswertung von Handy- und Kreditkartendaten sowie auf massive Tests der Bevölkerung. Vor allem aber verhängte Tschechien als eines der ersten europäischen Länder am 19. März eine Maskenpflicht für den gesamten öffentlichen Raum. Nun blickt das Binnenland bereits in Richtung Sommersaison: Es gibt Gespräche mit Kroatien, um sonnenhungrigen Tschechen den Adriaurlaub zu ermöglichen. Infolge eines Gerichtsurteils sind die Ausgangsbeschränkungen für die Bürger, einschließlich der Ausreiseverbote, ab dem heutigen Freitag aufgehoben.

ÖSTERREICH

15.002 Fälle, 510 Tote (58 pro Million). Mit den massiven Einschränkungen des sozialen Lebens ist es Österreich gelungen, die Zahl der Neuinfektionen deutlich in den zweistelligen Bereich zu drücken. Nach dem Höchststand von 972 Fällen am 26. März ging es mehr oder weniger sukzessive nach unten. Am Donnerstag wurden 42 Neuinfektionen verbucht. Wirklich früh war Österreich allerdings nicht dran. Obwohl bereits am 25. Februar die ersten beiden Fälle bestätigt wurden (zwei Lombardei-Rückkehrer in Innsbruck), folgten erst am 10. März Einreisesperren für Italien, China, den Iran und Südkorea. Auch die damals schon längst wegen des "Alpen-Wuhan" Ischgl in Verruf geratenen Tiroler Skigebiete blieben noch bis zum 15. März offen, den letzten Tag vor Beginn des österreichischen Lockdowns. Überlegungen der Regierungsspitze, auf Tracking-Apps zu setzen, verliefen nach massiver öffentlicher Kritik im Sand. Eine teilweise Maskenpflicht im öffentlichen Raum gilt seit 1. April, nach Ostern wurden sukzessive Lockerungsschritte für Geschäfte, Schulen und Veranstaltungen verkündet, auch eine Grenzöffnung in der Sommersaison wird erwogen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.