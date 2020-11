Österreich mit weltweit höchster Infektionszahl

Gemessen an der Einwohnerzahl hatte Österreich am Samstag die höchste Rate an registrierten Corona-Neuinfektionen weltweit. Das zeigt eine Aufstellung der an der Universität Oxford angesiedelten Online-Datenplattform "Our World in Data" (ourworldindata.org). Im für Vergleiche üblichen Sieben-Tages-Schnitt lag Österreich demnach mit 831 Neuinfektionen pro Million Einwohner vor Georgien, der Schweiz und Tschechien (siehe Grafik). Während die Schweiz und Tschechien ihre Neuinfektionen zuletzt einbremsen konnten, sind jene in Österreich aber seit Mitte Oktober ungebremst gestiegen.

In Tschechien hat unterdessen die Zahl der Todesfälle die 6000er-Marke überschritten. Seit Beginn der Pandemie starben laut Gesundheitsministerium 6058 Infizierte. Die Nachrichtenagentur CTK berichtete gestern, dass die Krematorien gleich in mehreren Regionen des Landes stark ausgelastet seien. Die meisten Menschen in Tschechien wählen seit jeher die Feuerbestattung.

Bei den Neuansteckungen war hingegen eine Abflachung der Kurve zu beobachten. Binnen 24 Stunden wurden 4199 neue Fälle verzeichnet – um 3500 weniger als vorigen Samstag. Die Regierung in Prag hat bereits vor Wochen drastische Maßnahmen ergriffen, um die Infektionswelle zu bremsen. Schulen, Restaurants und die meisten Geschäfte sind geschlossen. Der Notstand und eine nächtliche Ausgangssperre wurden verhängt.

Wer in die Slowakei einreisen will, braucht ab heute, Montag, einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Das sieht eine am Freitagabend von der staatlichen Gesundheitsbehörde UVZ veröffentlichte Verlautbarung vor. Die neue Regel gilt auch für Einreisende aus den slowakischen Nachbarländern Österreich, Ungarn und Polen sowie für fast alle anderen EU-Länder.

Ohne PCR-Test einreisen darf man derzeit nur aus zehn Ländern mit geringem Corona-Risiko. Dazu zählen als einzige EU-Länder Finnland und Griechenland, als sichere Länder außerhalb der EU gelten zum Beispiel China und Japan.

Anders als zuletzt angekündigt, werden die bei den landesweiten Massentests in der Slowakei verwendeten Antigen-Schnelltests für den Grenzübertritt nicht akzeptiert. Daher wird es auch die ursprünglich schon ab 2. November geplanten Tests direkt an der Grenze nicht geben. Ausnahmen von der Testpflicht gibt es etwa für Berufspendler, deren Arbeits- und Wohnort nicht mehr als 30 Kilometer vom jeweils nächsten Grenzübergang entfernt liegen, sowie für Studierende und Profisportler.

In Deutschland beraten heute Bundesregierung und Länder über die weitere Strategie. Lockerungen werden dabei noch nicht beschlossen. Bundes-Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte der "Bild am Sonntag", "dass die Infektionszahlen viel zu hoch sind". Trotz aller Anstrengungen sei eine Wende zum Besseren noch nicht erreicht. Für das Öffnen von Restaurants und Kinos sieht der Minister aktuell "wenig Spielraum".

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte, "es gibt absolut keinen Spielraum für Lockerungen. Wer zu früh lockert, der riskiert Weihnachten." Der CSU-Chef brachte stattdessen eine Verlängerung oder Verschärfung ins Spiel: "Wir müssen überlegen, ob die bisherigen Maßnahmen ausreichen."

Kanzlerin Angela Merkel sagte in ihrem Video-Podcast: "Der vor uns liegende Winter wird uns allen noch viel abverlangen." Das Virus werde noch eine ganze Weile "unser Leben bestimmen".

