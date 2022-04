Österreich liefert neun Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge in die Ukraine

Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Initiative mit den Bundesländern Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich, Niederösterreich und Steiermark, der Stadt Salzburg und den Feuerwehren, wie das Bundeskanzleramt am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.

Die Unterstützung ergänzt eine Lieferung von 10.000 Helmen, mehr als 9.100 Schutzwesten und fast 200.000 Liter Treibstoff, die in den vergangenen Wochen in die Ukraine gebracht wurden. "Österreich hat in den letzten Wochen und Monaten große Hilfsbereitschaft gezeigt und die Ukraine sowohl auf finanzieller als auch auf humanitärer Ebene unterstützt." Als militärisch neutrales Land leiste man Hilfe in Form von Schutzausrüstung sowie Treibstoff für den zivilen Einsatz, unterstrich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um verschiedene Typen - angefangen von Tanklöschfahrzeugen samt Ausrüstung bis hin zum Versorgungsfahrzeug mit Bergescheren, Notstromaggregaten, Hebekissen und Rettungstragen. Dieses ist besonders für Rettungseinsätze im Zusammenhang mit eingestürzten und zerstörten Objekten geeignet.