OÖNachrichten: Herr Botschafter, gleich zwei österreichische Minister waren diese Woche in Israel. Dabei sagte Europaministerin Karoline Edtstadler, dass Österreich in der EU „Impulsgeber im Kampf gegen Antisemitismus“ sei. Ist das so? Mordechai Rodgold: In der Tat! Österreich hat heute einen ehrlichen und verantwortungsvollen Umgang mit der Schoah und bekennt sich zum Kampf gegen jede Form von Antisemitismus. Das wissen wir sehr zu schätzen – als Fundament unserer