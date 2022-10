Österreich interveniert bei Klage gegen Russland vor IGH

Der IGH hat allerdings keine Machtmittel, um eine Verurteilung umzusetzen. Das russische Vorgehen sei eine verantwortungslose Verharmlosung eines der grausamsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). "Wenn Russland versucht, auf zynische Art und Weise die Völkermordkonvention zu instrumentalisieren, um seinen Angriffskrieg in der Ukraine zu rechtfertigen, dann kann und wird Österreich nicht schweigen." Die Ukraine hatte eine Klage gegen Russlands Behauptung eingereicht, die Ukraine würde einen Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung im Donbas begehen. Moskau hatte dieses Narrativ als Rechtfertigung für seine Invasion genutzt.

Interventionen von bereits 18 Staaten

18 Staaten, darunter Deutschland, Frankreich, Australien und die USA, hatten bereits Interventionen im IGH-Verfahren eingereicht. Österreich hatte im Mai zusammen mit anderen westlichen Ländern eine auf Bemühen Kanadas entstandene Erklärung unterschrieben, die ukrainische Klage zu unterstützen.

Der IGH ist das höchste Gericht der Vereinten Nationen mit Sitz in Den Haag. Er soll Konflikte zwischen Staaten lösen. Seine Urteile sind bindend, eine Berufung ist nicht möglich. Doch das Gericht besitzt keine Machtmittel, um einen Staat zu zwingen, ein Urteil umzusetzen. Es könnte aber den UNO-Sicherheitsrat anrufen. In diesem verfügt Russland jedoch über ein Vetorecht.

Der IGH hatte im März in einem historischen Urteil den sofortigen Stopp der militärischen Aggression Russlands in der Ukraine gefordert. Der Gerichtshof sah bereits hier die Militärintervention nicht durch den Vorwurf des Völkermordes gerechtfertigt. Gegen den Beschluss stimmten einzig die Richter Russlands und Chinas. Russland weigerte sich allerdings, dem Urteil Folge zu leisten.