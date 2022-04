Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird am Montag nach Moskau reisen, um dort den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. "Ich will alles tun, damit Schritte Richtung Frieden unternommen werden", sagte Nehammer vor seiner Reise: "Wir sind redliche Makler und Brückenbauer." Er wolle dem Neutralitätsgebot gerecht werden, so der Kanzler. Wegen seiner Neutralität wurde Österreich in der Vergangenheit mehrmals zum Vermittler in außenpolitischen Krisen.