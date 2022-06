Anfang Februar hatte die EU-Kommission Investitionen in Atomkraft und Gas als "nachhaltig" eingestuft. Und zwar indem sie beide Energieträger in ihre Taxonomie-Verordnung aufnahm – eine Art Ökosiegel. Dieses soll Anlegern als Richtschnur für grüne Investments dienen. Es hagelte Proteste gegen die Entscheidung. Österreich kündigte eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof an.