Nur zwei haben Chancen auf das Weiße Haus: "Biden und ich"

Ron DeSantis überlässt wenig dem Zufall. So effektiv wie er seine rechtskonservative Agenda als Gouverneur von Florida durchsetzt, so sorgfältig hat er den Eintritt in das Rennen um die Präsidentschaftsnominierung der Republikaner geplant. Erst seine Wiederwahl mit knapp 60 Prozent der Stimmen – ein stolzes Ergebnis in einem ehemaligen Wechselwählerstaat. Im Februar veröffentlichte er sein Buch "The Courage to Be Free".