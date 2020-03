„Der Super Tuesday ist nicht das Ende, es ist nur der Anfang“, verkündete ein lachender, gut gelaunter Ex-Vizepräsident Joe Biden im TV-Sender ABC. Es war eines von unzähligen Interviews, die der 77-Jährige am Wochenende gab, um von der kostenlosen Aufmerksamkeit der Medien zu profitieren, die nach seinem deutlichen Vorwahlsieg in South Carolina wieder Interesse an dem längst totgesagten Kandidaten zeigten.