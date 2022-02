Schüsse knallen, schwer bewaffnete Soldaten kauern hinter Stahlschilden, einer steht ganz ungeschützt auf der nächtlichen Straße und schießt eine Panzerabwehrgranate auf das Haus ab, in dem sich angeblich "ukrainische Terroristen" verschanzt haben. Die Kamera fährt auf eine reglos am Boden liegende Gestalt zu, in deren Hand eine Handgranate liegt. "Granate!", brüllen Rebellenkrieger. Es bleibt unklar, ob sie explodiert. Und ob der ganze Kampf nicht doch nur ein Schauspiel war.