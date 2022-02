"Nur eine Panzerdivision", ließ Boris Johnson jüngst seine Freunde wissen, "kann mich aus der Regierungszentrale in der Downing Street rausbringen." Der britische Premier klebt am Amt. In seiner eigenen Partei häufen sich die Forderungen nach seinem Rücktritt, ein Mitarbeiter nach dem anderen verlässt die Regierungszentrale – und die Briten wollen laut Umfragen mehrheitlich, dass Johnson abtritt.