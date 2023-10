Nur die Nummer eins ist fix

Mit Spannung blickt Deutschland auf die Bundesländer (Freistaat) Bayern und Hessen. Dort finden morgen Landtagswahlen statt. Geht es nach jüngsten Umfragen, so ist in beiden Ländern eines fix: Nummer eins wird weiterhin die derzeitige Partei der Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Boris Rhein (CDU).

Die CSU in Bayern kann demnach mit 37 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen rechnen, die CDU in Hessen mit 32 Prozent.

Interessant wird sowohl in Bayern als auch in Hessen vor allem das Rennen um Platz zwei. Im Freistaat liegen laut der jüngsten Umfrage die Grünen, die Freien Wähler und die Alternative für Deutschland (AfD) knapp beisammen (16, 15 bzw. 14 Prozent). In Bayern regiert die Christlich Soziale Union derzeit mit den Freien Wählern. Ministerpräsident Söder hat sich bei der Frage des Koalitionspartners klar positioniert: Er will mit den Freien Wählern und deren Spitzenkandidaten Hubert Aiwanger.

Diesem war in den vergangenen Wochen Demokratiefeindlichkeit vorgeworfen worden. Er habe angeblich vor 35 Jahren Flugblätter mit antisemitischer Hetzschrift in seiner Schultasche gehabt.

Bundesinnenministerin kandidiert

In Hessen kommen die Grünen (sie regieren derzeit mit den Christdemokraten) in der jüngsten Umfrage auf 17 Prozent und liegen gleichauf mit der SPD. Knapp dahinter (16 Prozent) folgt die AfD.

Interessantes Detail dieses Urnenganges: Als Spitzenkandidatin der Sozialdemoraten geht die amtierende deutsche Innenministerin Nancy Faeser ins Rennen. Sie hatte angekündigt, nur als Ministerpräsidentin in ihr Heimatbundesland zurückkehren zu wollen.

Die dritte Kraft der Ampelkoalition im Bund, die FDP, droht in Bayern mit drei Prozent den Einzug ins Landesparlament zu verfehlen – in Hessen könnte sie diesen mit fünf Prozent knapp schaffen.

