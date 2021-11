In der Europäischen Union könnte schon demnächst ein weiterer Corona-Impfstoff offiziell zugelassen werden: Der US-Pharmakonzern Novavax hat für sein Corona-Vakzin eine Marktzulassung in Europa beantragt. Die in Amsterdam ansässige EU-Arzneimittelbehörde (EMA) teilte gestern mit, sie habe bereits mit der Prüfung begonnen und werde voraussichtlich in "einigen Wochen" eine Entscheidung bekannt geben. Voraussetzung sei, dass "die vorgelegten Daten ausreichend belastbar und vollständig sind, um die