Not-OP: Brasiliens Präsident Lula wurde Drainage aus Kopf entfernt

Dies teilten seine Ärzte in einem Schreiben mit, nachdem sie den Eingriff erfolgreich abgeschlossen hatten. Lula, der am Dienstag notoperiert wurde, um Blutungen in seinem Schädel zu stillen, sei nach wie vor bei klarem Verstand und spreche normal, schrieben die Ärzte des Sirio-Libanes-Krankenhauses in Sao Paulo.

Der gesundheitliche Zustand des Präsidenten hatte Zweifel aufkommen lassen, ob er 2026 zur Wiederwahl erneut antreten wird. Lulas Sprecher bestätigte aber am Donnerstag, dass der 79-Jährige bei den nächsten Wahlen noch einmal seinen Hut in den Ring werfen wird. Es wird erwartet, dass er Anfang nächster Woche aus dem Krankenhaus entlassen wird und dann möglicherweise seine präsidialen Aktivitäten wieder aufnimmt, wie sein persönlicher Arzt Roberto Kalil Filho gegenüber Reportern erklärte.

In Haus gestürzt

Lula hatte sich dort am Dienstag einer Notoperation unterziehen müssen, um eine Blutung im Gehirn zu stoppen. Die OPs stehen im Zusammenhang mit einem häuslichen Sturz des Präsidenten, der sich bereits im Oktober ereignete. Vizepräsident Geraldo Alckmin hat Lulas Aufgaben übernommen.

Lula ist eine der schillerndsten Figuren in der brasilianischen Politik. Aus armen Verhältnissen im Nordosten des Landes stammend, zog es ihn früh nach Sao Paulo, wo er als Metallarbeiter tätig war, bevor er als Gewerkschafter Karriere machte. In den 1970er Jahren führte Lula Streiks gegen die damalige Militärregierung an. Nach dem Übergang zur Demokratie war Lula Mitgründer der Arbeiterpartei. 2022 wurde er zum Präsidenten gewählt, nach Unterbrechungen ist er mittlerweile in seiner dritten Amtszeit, die bis 2026 läuft.

