Nordkorea vor neuem Atomtest

Die Beobachtung der unterirdischen Testanlage Punggye-ri im Norden des Landes habe Hinweise ergeben, dass dort ein Stollen wieder geöffnet wurde, berichtete IAEA-Chef Rafael Grossi am Montag in Wien. Als Reaktion auf eine neue Reihe von Raketenstarts des nordkoreanischen Militärs feuerten Südkorea und die USA am Montag unterdessen acht ballistische Kurzstreckenraketen ins offene Meer ab.