Nordkorea setzt seine Raketentests fort

Nordkorea hat am Montag neuerlich ballistische Raketen getestet. Das südkoreanische Militär berichtete von zwei Kurzstreckenraketen, die 340 bzw. 390 Kilometer weit ins Japanische Meer geflogen seien. Nordkorea selbst sprach nach dem Test von Artillerieeinheiten, die bei einer Übung zwei Geschosse aus einem Mehrfachraketenwerfer abgeschossen hätten. Wegen Nordkoreas neuen Raketentests hat Japan eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen beantragt. Das mächtigste UNO-Gremium solle sich baldmöglichst mit den insgesamt drei Starts der vergangenen Tage befassen, sagte Ministerpräsident Fumio Kishida am Montag in Tokio.

Nordkorea hatte erst am Samstag eine Interkontinentalrakete (ICBM) abgefeuert. Diese Langstreckenrakete kann theoretisch US-Territorium erreichen. ICBM-Raketen gelten als wichtigste Träger für Atomwaffen. Die Erprobung jeglicher ballistischer Raketen, die – je nach Bauart – auch einen Atomsprengkopf tragen können, ist Nordkorea durch UNO-Beschlüsse untersagt. Das Land ist wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen unterworfen. Dennoch erhöhte Nordkorea Umfang und Intensität seiner Raketentests.

Der japanische Regierungssprecher Hirokazu Matsuno sprach von "einer Serie von Aktionen durch Nordkorea, die absolut inakzeptabel" seien. Südkoreas Generalstab warf Nordkorea eine erneute Provokation vor. Als Reaktion auf den ICBM-Start hielten die USA am Sonntag bilaterale Luftübungen mit Südkorea und Japan ab.

