Nordkorea provozierte den Süden mit Drohnen

Drohnen aus Nordkorea seien am Montag in den Luftraum Südkoreas eingedrungen, teilte der Generalstab in der Hauptstadt Seoul mit. Demnach wurden mehrere unbemannte Luftfahrzeuge in der Grenzregion erfasst. Zunächst wurde mit Lautsprecherdurchsagen und Warnschüssen reagiert, dann setzte die Luftwaffe Flugzeuge und Helikopter ein, um die Drohnen zu verfolgen und abzuschießen.

"Dies ist ein klarer Akt der Provokation des Nordens, der unseren Luftraum verletzt", sagte Lee Seung-o vom südkoreanischen Generalstab.

Es ist das erste Mal seit 2017, dass ein Grenzzwischenfall dieser Art bekannt wurde. Damals hatte Südkoreas Militär nahe der stark befestigten Grenze eine Spionage-Drohne sichergestellt, nachdem sie abgestürzt war.

Der jüngste Zwischenfall fällt in eine Zeit stark wachsender Unsicherheiten in der Region. Nordkoreas Regime unter Diktator Kim Jong-un hat heuer bereits mehrfach atomwaffenfähige Raketen getestet.

