Nordkorea nennt südkoreanischen Präsidenten "Papagei der USA"

Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, Kim Yo-jong, warf Moon in einer von den Staatsmedien am Dienstag veröffentlichten Erklärung vor, unverschämt zu sein. Das "unlogische und dreiste Verhalten Südkoreas" gleiche der Position der USA.

Zuvor schon hatte Nordkorea dem US-Präsidenten Joe Biden wegen seiner Verurteilung des Raketentests Provokation vorgeworfen. Nordkorea hatte nach Angaben Südkoreas und Japans am vergangenen Donnerstag an seiner Ostküste zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgefeuert. Nordkorea sprach einen Tag später von der gelungenen Erprobung eines neuen Typs taktischer Lenkraketen, die der Selbstverteidigung dienten.

Biden hatte den Test als Verstoß gegen UNO-Resolutionen verurteilt, die Nordkorea die Erprobung ballistischer Raketen jeglicher Reichweite verbieten. Solche Raketen können je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen. Moon hatte in Anspielung auf den Test davor gewarnt, dass Aktionen, die der Wiederaufnahme des Dialog zwischen Pjöngjang und Washington im Weg stünden, "nicht wünschenswert" seien.

Die Verhandlungen Washingtons mit Pjöngjang über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm liegen derzeit wieder einmal auf Eis. Auf Versuche zur Kontaktaufnahme durch die neue US-Regierung hatte Nordkorea nach Angaben Washingtons nicht reagiert.

Der Konflikt mit dem stalinistisch regierten Nordkorea um sein Waffen- und Atomprogramm dauert bereits seit Jahrzehnten an. Das abgeschottete Land ist mit zahlreichen internationalen Sanktionen belegt und agiert immer wieder mit Drohgebärden.

Die geteilte koreanische Halbinsel befindet sich völkerrechtlich seit dem Ende des Korea-Kriegs (1950-53) noch immer im Kriegszustand. Ein Friedensvertrag zwischen den einstigen Kriegsparteien wurde bis heute nicht geschlossen. Für Südkorea kämpfte damals eine UNO-Truppe unter US-Führung, Nordkorea wurde von einer "Freiwilligen"-Armee aus China unterstützt.