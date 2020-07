"Wir sind noch nicht bereit, die bittere Pille zu schlucken." So brachte Manfred Weber, bayerischer CSU-Politiker und Fraktionsführer der Europäischen Volkspartei, am Donnerstag die Stimmung im EU-Parlament auf den Punkt. Zwar herrscht weitgehend Zufriedenheit darüber, dass sich die 27 Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel in Brüssel zu Wochenbeginn auf das 1,8-Billionen-Paket aus Budget und Wiederaufbauplan geeinigt haben.