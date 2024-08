Nobelpreisträger Yunus wird Übergangsregierung in Bangladesch leiten

Dies teilte das Büro von Präsident Mohammed Shahabuddin am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) mit. Yunus hatte sich zuvor bereit erklärt, nach der Flucht von Regierungschefin Sheikh Hasina aufgrund von Massenprotesten das Amt des Übergangsregierungschefs zu übernehmen.

Lesen Sie dazu auch: Bangladesch: Präsident löste nach Sturz der Regierung Parlament auf

"Der Wunsch der Protestierenden, eine Übergangsregierung anzuführen, ehrt mich", erklärte Yunus am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. "Wenn in Bangladesch Handlung gefordert ist, für mein Land und für den Mut meines Volkes, dann werde ich handeln", sagte er. "Die Übergangsregierung ist nur der Anfang. Wirkliche Befriedung kann es nur mit freien Wahlen geben. Ohne Wahlen gibt es keinen Wandel", fügte Yunus hinzu.

"Wir vertrauen Dr. Yunus"

Die Bewegung Studenten gegen Diskriminierung (SAD), die die Anti-Regierungsproteste angeführt hatte, hatte den Wirtschaftswissenschaftler als Übergangsregierungschef ins Spiel gebracht. "Wir vertrauen Dr. Yunus", erklärte Asif Mahmud, ein SAD-Anführer. Armeechef Waker-Uz-Zaman sagte am Dienstag, er wolle mit den Studenten über den Vorschlag beraten.

Yunus gilt seit Längerem als politischer Widersacher von Hasina. Gegen ihn laufen mehr als hundert Gerichtsverfahren, die Unterstützer als politische Verfolgung kritisierten. Der heute 84-Jährige hatte in den 1980er-Jahren die Grameen Bank gegründet, die Mikrokredite an die ärmsten Menschen in Bangladesch vergibt. 2006 wurde dem Wirtschaftswissenschaftler dafür der Friedensnobelpreis verliehen.

Flucht nach 15 Jahren an der Macht

Sheikh Hasina war nach 15 Jahren an der Macht in Folge am Montag aus dem südasiatischen Land geflohen. Armeechef Waker-Uz-Zaman kündigte die Bildung einer Übergangsregierung an. Er sollte am Dienstag Studentenführer treffen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper