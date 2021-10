Nobelpreis: Gratulation mit Verspätung und Kritik

Erst drei Tage nach der Vergabe des Friedensnobelpreises an die philippinische Journalistin Maria Ressa hat die Regierung in Manila der 58-jährigen Preisträgerin gratuliert. Jedoch fielen die Glückwünsche nur lauwarm aus. Die Regierung nütze die international vielbeachtete Auszeichnung stattdessen zum Eigenlob und zur Kritik an Ressa.