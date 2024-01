Nikki Haley ist jetzt die Einzige, die Donald Trump noch stoppen kann

Nikki Haley hofft auf einen Überraschungssieg bei den Vorwahlen in New Hampshire und auf die Hilfe von Unabhängigen und Moderaten.

Der Endspurt zu den Primaries von New Hampshire begann im Morgengrauen bei eisigen Minusgraden im "Newfields Country Store". Nikki Haley hat keine Zeit zu verlieren. Trotz der frühen Stunde warteten mitten in der Provinz Dutzende Neugierige, die der "Palmetto-Thatcher" aus South Carolina ein "Happy Birthday"-Ständchen anstimmten. Einen Tag vor ihrem 52. Geburtstag, aber eine Steilvorlage für die Kandidatin.

In der heißen Phase des Wahlkampfs lässt sie keine Gelegenheit aus, das Alter Trumps und Joe Bidens zum Thema zu machen. "Die Mehrheit der Amerikaner hat kein Interesse daran, die Wahl zwischen zwei 80-Jährigen für das Präsidentenamt zu haben." Dem haushohen Favoriten im Rennen um die Nominierung seiner Partei geht das unter die Haut. Vergangene Woche schwadronierte er, wie gut er bei einem Test seiner kognitiven Fähigkeiten abgeschnitten habe. Das war 2018, als der Leibarzt im Weißen Haus seine mentale Fitness prüfte.

Peinliche Verwechslung

Haley ist sich da nicht so sicher. Am Freitag hatte Trump bei einer Kundgebung vor tausenden Fans der "Make America Great Again"-Bewegung seine Herausforderin mit der ehemaligen Sprecherin der Demokraten Nancy Pelosi verwechselt. Während er über den Aufruhr am 6. Jänner 2021 sprach, benutzte er ein halbes Dutzend mal den falschen Namen.

"Die Leute sollen sich ihre eigene Meinung bilden", sagt Haley. "Er ist unsicher und weiß, dass etwas nicht rund läuft." Damit spielt die mit der "Tea Party Bewegung" aufgestiegene Konservative auf ihre Aufholjagd an. In New Hampshire war sie in einer Umfrage auf bis zu sieben Punkte an den Ex-Präsidenten herangekommen.

Ex-Präsident Donald Trump wiederum will "ein rasches Ende". Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/CHIP SOMODEVILLA

Helfen dürfte Haley, dass vier von zehn Wählern hier als Unabhängige registriert sind. Diese dürfen an den Vorwahlen der Republikaner oder Demokraten teilnehmen. Bei der erwarteten Rekordwahlbeteiligung von mehr als 330.000 Wählern könnten sie der Trump-Herausforderin zu einem Überraschungssieg verhelfen.

Haley setzt auf die lange Tradition, dass New Hampshire die Ergebnisse aus Iowa korrigiert. Dort hatte Trump vergangenen Dienstag einen Erdrutschsieg errungen. "Wir sind mit zwei Prozent gestartet und sind bei 20 Prozent gelandet", zeigt sich die Kandidatin zufrieden mit ihrem Abschneiden. Es war genug, das Rennen in New Hampshire zu einem direkten Duell mit Trump zu machen.

Keinem einzigen Republikaner gelang es seit 1976, die beiden ersten Vorwahlen zu gewinnen. Trumps Berater wissen um den Fluch und ziehen alle Register, nach dem ersten Platz im Mittleren Westen mit einem Doppelschlag in New Hampshire Geschichte zu schreiben.

An Selbstbewusstsein mangelt es der Frau nicht, deren Vorbild die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher ist. In ihrer Karriere hat Haley noch keine Wahl verloren.

Ohne die Anklagen in 91 Punkten vor vier Strafgerichten ausdrücklich zu erwähnen, schürt Haley Zweifel, dass die Amerikaner eine zweite Amtszeit Trumps wollen. "Chaos folgt ihm", warnt sie ihre Partei vor der Versuchung. Das sehen auch die libertären Koch-Milliardäre so, die ihr über "Americans for Prosperity" eine prall gefüllte Wahlkampfkasse bereitgestellt haben. Daraus finanziert Haley einen drei Minuten langen Werbespot, der am Tag vor den Primaries in endloser Schleife ausgestrahlt wird.

"Weckruf für die Republikaner"

Die als "Palmetto-Thatcher" bekannte Konservative vertritt inhaltlich keine moderaten oder liberalen Positionen. Aber sie stellt weder die Demokratie noch die Grundpfeiler der amerikanischen Sicherheitspolitik infrage. Deshalb sehen traditionelle Republikaner und Unabhängige mit ihrer Wahl in New Hampshire die letzte Chance, Trump an einem Durchmarsch zur Nominierung zu stoppen. Haley selbst spricht von "einem Weckruf für die Republikaner". Wenn er am Dienstag erhört wird, dürfte sie genügend Momentum für einen Showdown in ihrem Heimatstaat South Carolina (24. 2.) erhalten. Das weiß auch Trump, der daran kein Interesse hat. Er wolle einen großen Sieg, mit großem Abstand, forderte er seine Anhänger auf, zu kämpfen. "Das bringt die Sache zu einem Ende."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.