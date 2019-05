Nigel Farage: Aus dem Stand zum Erdrutschsieg

Nigel Farage, der Chef der Brexit-Partei, ist der große Gewinner der Europawahlen in Großbritannien. Der Rechtspopulist hat es praktisch aus dem Stand geschafft. Seine erst vor sechs Wochen gegründete Brexit-Partei hat fast ein Drittel der Stimmen abgeräumt und schickt 29 Abgeordnete nach Brüssel. Keine andere Partei in Europa konnte mehr Sitze erringen.

Hart abgestraft wurde die konservative Regierungspartei, die mit etwas mehr als neun Prozent noch hinter den Grünen auf Platz fünf abstürzte und damit das schlechteste Wahlergebnis einer Regierungspartei seit 1832 erreichte. Auch Labour, die größte Oppositionspartei, erlitt herbe Verluste: Sie kam mit 14,1 Prozent gerade einmal auf den dritten Platz. Auf dem zweiten Platz landeten mit 20,3 Prozent die EU-freundlichen Liberaldemokraten, die für ein zweites Referendum plädieren. Die EU-Wahl wurde ohnehin zu einer Brexit-Abstimmung. Alle Stimmen zusammengerechnet lag der Anteil der Brexit-Gegner mit rund 44 Prozent über dem der Brexit-Befürworter (40 Prozent).

Der überragende Sieg von Nigel Farage macht einen No-Deal-Brexit wahrscheinlicher. Der Volkswille sei, erklärte Farage, dass Großbritannien ohne Wenn und Aber am 31. Oktober austreten müsse. Die Kandidaten um die Nachfolge von Theresa May bringen sich bereits in Stellung und versprechen lautstark einen Brexit "mit oder ohne Deal".

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Brexit

EU-Wahl 2019 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.