"Niemals wieder. Das ist unsere Menschenpflicht"

Polens Präsident Andrzej Duda hatte 50 Staats- und Regierungschefs eingeladen, zudem kamen mehr als 200 Holocaust-Überlebende.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnte bei seinem ersten Auschwitz-Besuch vor einem Wiederaufleben von übersteigertem Nationalismus und völkischen Ideologien. "Auschwitz, das ist die Summe von völkischem Denken, Rassenhass und nationaler Raserei", sagte Steinmeier in der Gedenkstätte.

Mehr als 200 Überlebende nahmen an der Gedenkveranstaltung teil. Bild: REUTERS

Auschwitz sei "ein Ort des Schreckens und deutscher Schuld", betonte Steinmeier. "Wir ringen um Worte, wenn wir das Ausmaß des Grauens beschreiben wollen." Auschwitz sei eine Mahnung, "dass wir uns erinnern, um im Hier und Jetzt vorbereitet zu sein". Ins Gästebuch schrieb Steinmeier: "Wir wissen, was geschehen ist, und müssen wissen, dass es wieder geschehen kann."

Bundespräsident Alexander Van der Bellen war zum ersten Mal in Auschwitz. Bild: APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen war ebenfalls zur Gedenkfeier angereist. "Auschwitz zu besuchen ist nicht leicht. Aber es ist notwendig", betonte er. Zugleich verwies er erneut auf die Mitverantwortung Österreichs am Holocaust. Er empfinde "tiefes Entsetzen" darüber, was im KZ Auschwitz den Menschen angetan wurde.

Opfer der "nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie" seien auch Zehntausende Menschen aus Österreich gewesen. Gleichzeitig empfinde er Scham, sagte Van der Bellen. Viele Österreicher hätten bei dem "barbarischen Verbrechen" als Täter "mitgewirkt".

"Niemals wieder. Das ist unser Auftrag" schrieb Van der Bellen ins Gedenk-Buch. Bild: (APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER)

Polens Präsident und Gastgeber Andrzej Duda hat dazu aufgefordert, das Gedenken an die Gräueltaten in dem deutschen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau zu bewahren und eine Wiederholung der Geschichte zu verhindern. Im Namen der Republik Polen erneuere er "die Verpflichtung, die Erinnerung zu pflegen und die Wahrheit darüber zu schützen", was in Auschwitz passiert sei.

Streit Polen – Israel ausgeräumt

Am Rande des Gedenkens entspannte sich auch das Verhältnis zwischen Israel und Polen: "Wir möchten der polnischen Nation die Hand geben und bitten, dass wir auf den Weg zurückkehren, den wir gemeinsam gehen können", sagte Israels Präsident Reuven Rivlin zu Präsident Duda.

Israels Präsident Rivlin (li.) und sein deutscher Amtskollege Steinmeier. Bild: REUTERS

Duda hatte am Donnerstag nicht am Gedenken in der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem teilgenommen – aus Protest dagegen, dass die Organisatoren ihm kein Rederecht einräumen wollten. Dies hatte das bilaterale Verhältnis belastet. In Yad Vashem hatten außer Rivlin der deutsche Bundespräsident Steinmeier und Russlands Staatschef Wladimir Putin gesprochen. Putin hatte die Polen zuvor mit Äußerungen über die Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs verärgert.

