Niederlande: Rechtsliberale offen für Bündnis mit Rechtspopulisten

Er sei "völlig einverstanden", sagte der amtierende Regierungschef am Freitag zu entsprechenden Äußerungen der neuen Chefin seiner VVD, Dilan Yesilgös, gegenüber der niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Wilders sprach im Onlinedienst X (vormals Twitter) von einer "guten Nachricht".

Ruttes Vierer-Koalition war Anfang Juli im Streit über die Einwanderungspolitik auseinandergebrochen, kurz darauf kündigte der Regierungschef überraschend seinen Rückzug aus der Politik an. Zu seiner Nachfolgerin wurde Justizministerin Yesilgös ernannt. Am Montag nominierte die VVD die 46-Jährige als Spitzenkandidatin für die Wahl am 22. November.

Die Tochter eines türkisch-kurdischen Menschenrechtsaktivisten, die als Kind mit ihrer Familie in den Niederlanden Asyl erhalten hatte, war als Ministerin für die zunehmend härtere Asylpolitik der Liberaldemokraten verantwortlich. Der Nachrichtenagentur ANP sagte sie nun, sie würde eine Koalition mit Wilders' Anti-Islam-Partei PVV nicht ablehnen.

Rutte selbst war 2010 mit der Unterstützung der PVV-Fraktion erstmals Regierungschef geworden. Zwei Jahre später entzog Wilders der Regierung seine Unterstützung, und es kam zu Neuwahlen.

Der nun anstehende Wahlkampf dürfte hitzig werden. Die erst vor vier Jahren gegründete und infolge der Proteste gegen die von der EU unterstützten niederländischen Klimaschutzpläne erstarkte Bauern-Bürger-Bewegung (BBB) will nach einem deutlichen Wahlerfolg bei den Provinzwahlen im März auch bei der nationalen Parlamentswahl hinzugewinnen.

