Nicolas Maduro startete die "Operation Rache"

Mit der "Operation Freiheit" wollte Venezuelas selbst ernannter Übergangspräsident Juan Guaidó am 30. April die Macht in dem südamerikanischen Land übernehmen. Doch der von den USA unterstützte Umsturzversuch scheiterte kläglich. Der sozialistische Präsident Nicolas Maduro sprach danach von einem "Putschgeplänkel" und drohte damit, die Umstürzler zur Verantwortung zu ziehen.

Nun zieht das sozialistische Regime tatsächlich die Daumenschrauben an und erhöht den Druck auf die Opposition stündlich. Im Zuge der "Operation Rache" wurde bereits die Immunität mehrerer Abgeordneten aufgehoben – ihnen wird "Vaterlandsverrat" vorgeworfen. Einige von ihnen sind untergetaucht, um einer Festnahme zu entgehen. Zwei Volksvertreter haben in ausländischen Botschaften Zuflucht gesucht.

Warnung an Guaidó selbst

Wie gefährlich die Lage ist, zeigte die Verhaftung von Guaidós Vize Édgar Zambrano im Zuge einer spektakulären Aktion am Mittwoch: Da sich der 64-Jährige weigerte, sein Auto zu verlassen, hat der Nachrichtendienst "Sebin" das Fahrzeug mitsamt der Insassen auf einen Abschleppwagen gehievt und ins berüchtigte Gefängnis Helicoide gebracht. Damit zeigte Maduro, dass er den Geheimdienst (wieder) unter Kontrolle hat. Zugleich war es eine Warnung an Guaidó selbst.

Die bisherige Strategie des Oppositionsführers, mittels Straßenprotesten und dem Umschmeicheln des Militärs, den Regimewechsel zu schaffen, ist damit einmal gescheitert. Nach dem fehlgeschlagenen Aufstandsversuch wird es nämlich mit Sicherheit noch schwieriger, Offiziere, die einen Seitenwechsel in Betracht zogen, tatsächlich dazu zu bewegen.

Guaidó hat sich daher gestern offen gezeigt für eine US-Militärintervention in seinem Land: "Sollten die USA das vorschlagen, würde ich es wahrscheinlich akzeptieren", sagte er. Das wäre aber eine schlechte und letztlich auch verantwortungslose Option. Erstens könnte ein US-Einmarsch große Teile der Bevölkerung wieder in die Arme der regierenden Chavisten treiben, die sich als Vaterlandsverteidiger inszenieren könnten. Erst kürzlich sagte Maduro bei einem Kasernenbesuch pathetisch: "Unsere Soldaten müssen sich darauf vorbereiten, das Vaterland mit der Waffe in der Hand zu verteidigen, wenn es das Imperium eines Tages wagt, dieses Land anzutasten."

Und zweitens wäre eine Invasion auch für Washington ein gewaltiges Risiko: Venezuelas Armee hat mehr als 100.000 Soldaten unter Waffen – und dazu kommen Hunderttausende bewaffnete Milizionäre. Unzählige Todesopfer wären wohl die Folge – und noch mehr Leid für die darbende Bevölkerung.

