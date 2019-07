"Nichts ist unmöglich"

Mit militärischem Pomp und einer stark patriotischen Rede hat US-Präsident Donald Trump in Washington D.C. den Nationalfeiertag zelebriert. Die USA seien die "außergewöhnlichste Nation in der Weltgeschichte", sagte Trump, während Luftwaffenjets über die am Lincoln Memorial versammelte Menge hinwegdonnerten.

"Heute ist unsere Nation stärker als jemals zuvor", sagte Trump umgeben von ranghohen Armeevertretern, Parteimitgliedern und potenten Wahlkampfspendern. "Für Amerikaner ist nichts unmöglich." Anders als Kritiker befürchtet hatten, nutzte Trump seine Rede nicht für Verbalattacken – und stellte auch nicht sich selbst in den Mittelpunkt der Rede.

