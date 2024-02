"Nicht zu vergessen, nicht zu verzeihen"

Bei der 75. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios im November 2023 verlieh Laudatorin Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, an Alexej Nawalny den Bambi in der Kategorie Mut.

Am Donnerstag war Alexej Nawalny noch bester Laune. "Euer Ehren, ich warte, ich schicke Ihnen meine Kontonummer, damit Sie aus Ihrem gewaltigen Bundesrichtergehalt etwas überweisen können. Mir geht nämlich hier das Geld aus", scherzte er aus einer vergitterten Zelle, von wo er per Video an einer Gerichtsverhandlung in der Stadt Kowrow im mittelrussischen Gebiet Wladimir teilnahm, wo er vorher im Gefängnis saß.