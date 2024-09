In den frühen Morgenstunden fuhren dunkle SUVs vor dem Eingang der Gracie Mansion auf der Upper East Side vor. Rund ein Dutzend Ermittler der Bundespolizei FBI kletterten aus den Fahrzeugen, um den Amtssitz des Bürgermeisters von New York zu durchsuchen. Was sie in Aktentaschen und Rucksäcken aus der Residenz von Eric Adams mitnahmen, blieb zunächst unklar.