Nevada: Wo die Themen Trinkgeld und Wirtschaft den Wahlkampf prägen

Die Erholung erfolgt nur langsam, Noch immer leidet Nevada an den Folgen der Covid-Pandemie, die den Tourismus zum Erliegen gebracht hatte. Im Wahlkampf spielt Wirtschaft das Hauptthema. Die OÖN haben mit David Damore, renommierter Politologe an der University of Nevada in Las Vegas, über das knappe Rennen im Swing State Nevada gesprochen.