Um ihre Chance auf die Präsidentschafts-Nominierung zu wahren, müssen die Spitzenreiter bei den Vorwahlen der Demokraten heute in Nevada die ersten Trends verstärken. Die Kandidaten müssen den "Latino-Test" bestehen. Einen Steinwurf vom Las Vegas Strip entfernt wartet Nellie Rodriguez (53) vor dem Gewerkschaftslokal 226 der "Culinary Union" geduldig darauf, ihre Stimme abzugeben. Wie Tausende andere vor ihr, die sich in Rekordzahl an den ersten Vorwahlen der Demokraten im Westen der USA