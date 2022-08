Neuseeland will bis zum Jahr 2025 rauchfrei sein

Dieser Ansatz ist kompromisslos und revolutionär: Neuseeland will bis zum Jahr 2025 weitgehend rauchfrei werden. Die Regierung unter Premierministerin Jacinda Ardern will per Gesetz der jungen Generation das Rauchen lebenslang verbieten.

Die entsprechenden Maßnahmen haben das Parlament bereits Ende Juli in erster Lesung passiert. Jetzt wird das Gesetzespaket im Gesundheitsausschuss beraten, im Dezember soll es verabschiedet werden. Die Chancen stehen bestens, dass es wie geplant rechtskräftig wird, denn Arderns Labour Party regiert mit absoluter Mehrheit. Sollte der Inselstaat mit diesem Großexperiment erfolgreich sein, dürfte es sehr bald international Nachahmer finden. Vielleicht läutet Neuseeland mit dem Vorstoß sogar das Ende der Tabakindustrie ein, die mit ihren Produkten weltweit mehr als acht Millionen Menschen im Jahr tötet. Tendenz steigend.

Es sind drei spektakuläre Einzelmaßnahmen, mit denen Neuseeland schrittweise im "Endspiel" gegen die Tabakkonzerne den dauerhaften Sieg erringen will.

So soll 2023 ein Stichtag definiert werden, möglicherweise der 1. Jänner 2009. Alle Menschen, die danach geboren wurden, sollen niemals in ihrem Leben legal Tabak kaufen können. Selbst Volljährigkeit wird künftig keine Lizenz zum Rauchen mehr sein. So soll eine "rauchfreie Generation" heranwachsen – eine, die nicht im Teenager-Entdeckungsdrang mit Zigaretten experimentierte und dann oft lebenslang daran hängen blieb.

Von 2024 an soll die Zahl der Verkaufsstellen für Tabak erheblich sinken. Zigaretten darf es dann nur mehr in lizenzierten Fachgeschäften geben und nicht mehr in Trafiken, Tankstellen oder Supermärkten. Automaten existieren in Neuseeland ohnehin nicht.

Im Jahr 2025 will Neuseeland dann auch seine schärfste Waffe gegen die Branche in Stellung bringen. Der Nikotingehalt legaler Zigaretten soll drastisch reduziert werden. Im Gespräch ist eine Absenkung um bis zu 95 Prozent. Zigaretten mit nur 0,7 Milligramm Nikotin pro Gramm Tabak (statt bisher bis zu 15 Milligramm) können Studien zufolge kaum oder gar nicht mehr abhängig machen.

Die EU hat sich vorgenommen, auch Europa bis 2040 rauchfrei zu machen. Bislang gibt es aber keine Hinweise darauf, wie sie dieses Ziel konkret erreichen will.

Krebs durch Rauchen

Fast die Hälfte aller Krebs-Todesfälle weltweit ist laut einer großangelegten Studie auf Risikofaktoren wie Tabak und Alkohol zurückzuführen.

Laut der vom britischen Fachblatt „The Lancet“ veröffentlichten Daten ist der bei weitem größte Einzelfaktor das Rauchen mit einem Anteil von 33,9 Prozent, gefolgt vom Alkohol mit 7,4 Prozent.