Neuseeland: Chris Hipkins wird neuer Premier

Am Sonntag bestätigte dies formell ein Ausschuss der Labour-Partei. Er werde am Mittwoch als neuer Regierungschef vereidigt werden, sagte Hipkins am Sonntag bei einer Pressekonferenz. Stellvertreterin des 44-Jährigen wird Carmel Sepuloni, die von der Volksgruppe der pazifischen Inselbewohner abstammt.

Die 42-jährige bisherige Ministerpräsidentin Ardern, die das Land seit 2017 regierte, hatte am Donnerstag, wie berichtet, überraschend ihren Rückzug angekündigt und erklärt, dass ihr die Kraft fehle, um weiterzumachen.

Hipkins war der einzige Kandidat, teilte die Labour-Partei mit. Er hatte sich während der Corona-pandemie als zuständiger Minister verdient gemacht. Von sich selbst sagte er nach der Nominierung, er halte sich für "ziemlich entscheidungsfreudig" und könne "Dinge erledigen". Nun soll er als 41. Regierungschef die Labour-Partei in die für den 14. Oktober angesetzten Wahlen führen.

