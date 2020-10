Neuseeland: Ardern vor Wiederwahl

Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern hat heute beste Chancen, im Amt bestätigt zu werden – kein Wunder, führte sie das Land doch in den vergangenen drei Jahren souverän durch mehrere Krisen.

Letzten Umfragen zufolge lag Arderns Labour Party vor der coronavirusbedingt um zwei Monate verschobenen Parlamentswahl mit 48 Prozent deutlich vor der konservativen National Party (31 Prozent). Weit abgeschlagen folgten Grüne und Liberale. Arderns Umgang mit der Pandemie und ihrer Reaktion auf die Anschläge auf Moscheen in der Stadt Christchurch 2019 wurden breite Anerkennung gezollt. 48 Prozent sind zwar weniger als der Rekordwert von 59 Prozent, den Labour im Mai in einer Umfrage erzielte, aber genug, um mit der Unterstützung kleinerer Parteien weiterzuregieren. Dass Ardern überhaupt Premierministerin wurde, war eher Zufall: Aus der Wahl 2017 ging ihre Partei nur als zweitstärkste Kraft hervor. Die Konservativen, die zuvor drei Legislaturperioden lang an der Macht gewesen waren, hatten aber nicht genug Stimmen, um allein zu regieren.

Arderns Corona-Bilanz ist beachtlich: Nur rund zwei Dutzend Menschen sind in Australiens Nachbarland in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Im Juni erklärte sich das Land zum ersten Mal coronafrei und kehrte zu einer beneidenswerten Normalität zurück. Ein zweiter Ausbruch in Auckland ist mittlerweile unter Kontrolle.

Kritiker werfen ihr vor, nicht genug gegen die Kinderarmut unternommen zu haben. Laut Unicef gibt es in kaum einem Industriestaat so viele Selbstmorde unter Jugendlichen wie in Neuseeland.