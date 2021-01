Neujahrsreden sollten neue Hoffnung verbreiten

Wichtige Staats- und Regierungschefs haben die Menschen zum Jahreswechsel auf gemeinsame Anstrengungen gegen die Corona-Pandemie auch in 2021 eingestimmt und vor allem versucht, Hoffnung zu verbreiten.

"Einigkeit" in Frankreich: Das Jahr 2020 sei schwierig gewesen und habe an die Schwächen erinnert, aber man werde geeinter aus der Krise gehen, sagte etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Silvesterabend in einer Fernsehansprache.

"Bessere Tage" in Amerika: Der künftige US-Präsident Joe Biden betonte, die Herausforderungen für die USA würden nicht über Nacht verschwinden. "Aber während wir uns auf den Beginn des neuen Jahres freuen, erfüllt mich frische Hoffnung über die Möglichkeiten besserer Tage, die kommen werden", sagte er, während der abgewählte US-Präsident Donald Trump in einer Videobotschaft die Errungenschaften unter seiner Führung anpries.

"Neustart" in Italien: Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte rief die Italiener auf, für den Neustart des Landes zu arbeiten. "Wir werden 2020 nicht vergessen. Aber jetzt ist die Zeit, für eine bessere Gesellschaft zu arbeiten."

"Hoffnung" in Deutschland: Das Jahr 2020 sei geprägt gewesen von der Corona-Pandemie und habe "allen viel und manchen zu viel auferlegt", sagte Deutschlands Kanzlerin Merkel in ihrer allerletzten Neujahrsansprache. Dennoch blickt sie angesichts der angelaufenen Impfungen hoffnungsvoll ins neue Jahr.

"Neue Ära in Nordkorea": Nordkoreas Machthaber Kim hat sich zum ersten Mal per Post zum neuen Jahr an seine Bürger gewandt. Er dankte für Vertrauen "auch in schweren Zeiten", schrieb er und versprach, hart zu arbeiten, "um die neue Ära früher zu erreichen, in der die Ideale und Wünsche unseres Volkes wahr werden. Das Schreiben war mit der Hand verfasst. Das Schreiben gilt als ungewöhnlicher Schritt. Zuletzt hatte Kims Vater, Kim Jong Il, am 1. Jänner 1995 einen solchen Brief an die Bevölkerung geschickt.

Erleichterung im Vatikan: Für viele Gläubige war auch dies eine wichtige Neujahrsbotschaft: Der Papst zeigte sich wieder in guter Form. Die Rückenprobleme, wegen denen Franziskus zuvor seine Teilnahme an der Neujahrsmesse im Petersdom hatte absagen müssen, hatten Sorgen von einer schweren Erkrankung ausgelöst. Auch Franziskus‘ Botschaft verbreitete Hoffnung: 2021 sei ein Jahr des Friedens für alle; ein Jahr voll der zuversichtlichen Erwartung und der Hoffnungen.

