Neues Blutvergießen in der Ostukraine

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs vom Dienstag kamen bei gegenseitigem Beschuss ein Soldat und vier prorussische Rebellen ums Leben. Zudem seien fünf ukrainische Soldaten sowie sechs Menschen aufseiten der Separatisten verletzt worden. Es handelte sich um die schwersten Gefechte in der Ostukraine seit mehreren Monaten. Kremlsprecher Dmitri Peskow äußerte Bedauern über die Opfer auf beiden Seiten. Es sei unklar, wie es zu den neuen Kämpfen gekommen sei, betonte er. Das müsse aufgeklärt werden.

Ukraine sieht Schuld bei Rebellen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer "zynischen Provokation" prorussischer Rebellen, welche die Bemühungen zur Beilegung des Konflikts untergrabe. Zwar verfolge Kiew weiterhin das Ziel, ein Ende des Krieges in der Ostukraine zu erreichen, sagte Selenskyj. Auf jede "bewaffnete Aggression gegen die Ukraine" werde die Ukraine jedoch "mit Entschlossenheit" reagieren. Im nationalen Sicherheitsrat in Kiew sagte er später, dass alle Anstrengungen der Ukraine weiter darauf ausgerichtet seien, Frieden in den Gebieten Luhansk (Lugansk) und Donezk zu schaffen. "Wir nähern uns einem Ende des Krieges", zeigte sich Selenskyj optimistisch.

Russland hatte Anfang 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert, in der Folge begann im Osten der Ukraine der Konflikt zwischen prorussischen Rebellen und der ukrainischen Armee. Seitdem wurden in dem Konflikt etwa 13.000 Menschen getötet. Die Umsetzung eines Friedensplans kommt nur schleppend voran und erleidet immer wie Rückschläge.