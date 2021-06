Neuer israelischer Ministerpräsident Bennett stellte Kabinett vor

Die 27 Ministerinnen und Minister versammelten sich in Jerusalem zum traditionellen Foto mit Staatspräsident Reuven Rivlin. Die neue Koalition wird von insgesamt acht Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum gebildet, darunter erstmals auch eine arabische Partei. Rivlin wird am 9. Juli als Staatsoberhaupt von Yitzhak Herzog abgelöst, der zu seinem Nachfolger gewählt wurde.

Mit einer Stimme Vorsprung bestätigt

Mit nur einer Stimme Vorsprung war die neue Regierung am Sonntagabend im Parlament in Jerusalem bestätigt worden. Dies bedeutet das vorläufige Ende der Ära des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, der seit 2009 ohne Unterbrechung im Amt war. Nach dem Termin beim Präsidenten stand die formelle Amtsübergabe von Netanyahu an Bennett auf dem Programm. Im Zuge einer Rotationsvereinbarung soll der Ultrarechte Bennett (49) von der Siedlerpartei Yamina nach zwei Jahren von Yair Lapid (57) von der Zentrumspartei Yesh Atid als Premier abgelöst werden.